BBB23: ex-BBBs usam filtro para ironizar aparência de Fred Nicácio

Fred Nicácio enfrenta Cézar Black e Cara de Sapato no Paredão do BBB23, nesta terça-feira (28/2), e virou alvo de zoação entre alguns ex-participantes do programa da Globo, que pediram a eliminação do médico nos stories do Instagram.

Com a hashtag #ForaFredNicácio, Bil Araújo, Gui Napolitano e Gabriel Fop, que também fez parte da 23ª edição do programa, usaram um filtro para ironizar a harmonização facial feita por Fred. Os três estão torcendo pela permanência do lutador Cara de Sapato no jogo.

Após as publicações, os três ex-BBBs foram duramente criticados na web. “Três ridículos. Bem se vê o tipo de pessoa que quer eliminar o Fred”, comentou uma internauta no Twitter. “Só as bombas de radiação”, disse outra.

Bil Araújo, participante do BBB20, debochou da situação após as críticas. “Na minha vez era normal zoar, né?”, escreveu o influenciador nos Stories do Instagram.