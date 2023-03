BBB23. Fred aposta em vitória de rival e diz: “Estará em ótimas mãos”

Após desistir da Casa do Reencontro e da chance de retornar ao BBB23, Fred Desimpedidos está cumprindo a agenda do eliminado da semana. Durante uma entrevista, o youtuber falou sobre a sua eliminação e opinou sobre quem deve sair com o prêmio do reality.

“Torço muito para que a Larissa volte e ganhe o BBB23, mas, caso ela não volte, acho que o Alface está pintando bem aí, porque eu acho que ele vai continuar nessa linha meio ‘kamikaze’ dele”, explicou o apresentador. A professora de educação física, por enquanto, aparece como favorita a voltar ao programa.

BBB23 PROVA DO LÍDER 1

Prova do Líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

bbb23 fred

Fred Boco Roso Foto: Globo/Reprodução

Fred boca rosa

O apelido surgiu por causa da relação dele com Boca Rosa. Os dois têm um filho juntos, CrisReprodução/Globoplay

Fred Desimpedidos-Big Brother Brasil

Reprodução

Fred-Desimpedidos-desiste-Repescagem

BBB23: Fred Bruno desiste da Casa do Reencontro e deixa repescagemReprodução

Fred-Desimpedidos-Eliminado-BBB23

Fred é eliminado do BBB23 Reprodução/Instagram

Fred-Desimpedidos-Paredão-BBB23

Fred durante Prova do LíderReprodução

Após ver que Alface caiu nas graças do público, Fred comentou que o prêmio estará em boas mãos. “E, agora que eu estou sabendo que o Brasil gostou dessa linha, acho que o Ricardo Alface é o favorito e [o prêmio] estará em ótimas mãos, caso vá para ele”, finalizou.

Fred desiste da repescagemFred Desimpedidos desistiu de participar da Casa do Reencontro e não participará da repescagem do BBB23. Antes que a dinâmica começasse, Tadeu Schmidt questionou se algum participante gostaria de desistir da oportunidade de voltar ao reality e o youtuber levantou a mão e explicou.

“Tadeu, eu quero desistir. Eu não aguento mais de saudades do meu filho. Eu acho que tudo o que eu tinha para mostrar dentro do jogo, eu mostrei e ainda mais com toda a convicção das minhas características, eu prefiro sair com essa lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite e das minhas condições mentais normais”, pontuou o youtuber.