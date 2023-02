BBB23: família de Cristian quer que Globo tome atitude contra Paula

A reação de Paula Freitas após ser emparedada no último domingo (12/2) preocupou a família de Cristian Vanelli. Isso porque a ex-Casa de Vidros disse coisas pesadas direcionadas ao gaúcho, que foram interpretadas pela família dela como uma ameaça à integridade física e emocional do brother.

Agora, a família do rapaz quer que a Globo faça algo para repreender a sister, como a bronca de Tadeu Schmidt em Gabriel Tavares após comportamentos violentos do brother com Bruna Griphao.

BBB23. Adms de Cristian repudiam falas de Paula: “Ameaças além do jogo”

“Que o Tadeu Schmidt converse e faça um alerta, como aconteceu anteriormente, no mínimo”, afirmou Rosane Vanelli, tia de Cristian, ao Notícias da TV.

Ela diz que pressionou a produção do reality para que Paula seja punida. “Pedimos todas as providências à Globo. Contatos foram tomados, com a produção, com todos. Não podemos ser coniventes.

“O correto era ela ser expulsa. Imagina se [essas falas] partissem de um homem? Com certeza a pol*cia estava lá. No mínimo, que tenham a mesma atitude que tiveram em relação a comportamentos errados de outro participante, o Gabriel”.