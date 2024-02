Vanessa Lopes se emociona ao reencontrar amigas em meio a tratamento

Reprodução/Instagram

1 de 1 Vanessa Lopes no hospital com abelhinha – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramSemanas após desistir do BBB24, Vanessa Lopes ainda não retomou as atividades nas redes sociais, onde ela ficou famosa por coreografar e dançar. Contudo, nessa sexta-feira (9/2), a tiktoker apareceu nos Stories de um amiga, após receber pessoas próximas em sua casa.

Na gravação, Vanessa aparece emocionada ao receber uma caixa de presentes das amigas, incluindo doces e pelúcia. Veja o vídeo aqui.

Na últim segunda-feira (5/2), a família de Vanessa divulgou um boletim médico, assinado pelo psiquiatra Antônio Geraldo da Silva.

“A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico”, completou a equipe médica, garantindo que a ex-BBB está sendo monitorada por 24 horas.

