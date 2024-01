Pocah bebe demais e recorre a atendimento médico

O Ensaios da Anitta, evento que antecede o Carnaval, aconteceu nesse domingo (21/1), mas segue dando o que falar. Pocah que o diga! A cantora bebeu tanto, mas tanto, que precisou ser atendida no ambulatório médico. Ela usou as redes sociais nesta segunda-feira (22/1), para compartilhar registros do momento e agradecer aos profissionais que a receberam. “Obrigada pelo carinho”, escreveu num story do Instagram.

Além disso, Pocah deu uma gafe com Bruna Marquezine, ao perguntar o por que dela não ter comparecido no after do show, sendo que a atriz estava com ela na comemoração. “Eu falei com você no after”, ressaltou a estrela de Besouro Azul numa mensagem.

Outro caso que chamou a atenção das fontes da coluna: Gabi Brandt e Saulo Poncio chegaram juntos ao Ensaio da Anitta, mas depois resolveram manter distância e foram vistos em ambientes diferentes do evento.

E ainda teve gente que foi barrada, como Tília, filha de Dennis DJ e Kamilla Fialho. Quem passava pelo local podia ver a moça com a cara fechada pelo problema enfrentado.

A cantora conseguiu entrar depois de um tempo, assim como algumas celebridades que foram “resgatadas” pela produção. Mas os seguranças do local pareciam não saber da liberação, já que estavam colocando para fora dos camarotes quem não estivesse usando o acessório.

