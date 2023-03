BBB23. Fred compara Domitila Barros a Juliette: “Quer se vitimizar”

Fred criticou o jogo de Domitila Barros no BBB23. Durante dinâmica no Quarto Branco, o youtuber reclamou que a modelo e ativista “quer se vitimizar” e a comparou a Juliette, campeã do BBB21.

“Você quis se vitimizar no ao vivo, você tá se achando a ‘Julietona’ do negócio”, declarou Fred sobre o discurso da oponente após se salvar do Paredão, na última terça-feira (7/3).

Fred e Domitila Barros discutem no Quarto Branco do BBB23 – Metrópoles

Fred e Domitila Barros discutem no Quarto Branco do BBB23Globo/Reprodução

Fred e Domitila no Quarto Branco

Domitila revelou a Fred que gostaria de ver Larissa sair antes deleReprodução/GloboPlay

Fred boca rosa

Fred Boco Roso no Quarto BrancoReprodução/Globoplay

Domitila repreendeu o youtuber: “Só existe uma Juliette”. Fred tentou prosseguir: “Então, a vitimização…”, mas foi interrompido.

“Só existe uma Juliette”, reforçou Domitila. Fred insistiu: “Eu tenho certeza absoluta disso”. A ativista deu mais uma bronca no rival.

“Meu nome é Domitila Barros. E não me chame mais de Domi não, me chame agora de Domitila”, retrucou.

Assista ao trecho:

Fred comenta sobre a postura de Domitila após Key ser eliminada ontem: “Você tava querendo se vitimizar no ao vivo, tá se achando a Juliettona” #BBB23 pic.twitter.com/h2jfHTksdh

— Portal de Reality (@portaldereality) March 8, 2023