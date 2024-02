BBB24: produção explica dinâmica da Casa de Vidro

Na última quarta-feira (29/2), uma Casa de Vidro foi montada num shopping do Rio de Janeiro, causando um alvoroço entre os fãs do BBB. Especulações em torno de qual dinâmica seria realizada no espaço tomaram conta da web, desde repescagem até a entrada de algum novo participante e passando por um possível paredão falso foram a maioria das apostas, porém o real motivo é outro.

Segundo Gabriel Perline, do IG Gente, a produção do reality show da TV Globo garantiu se tratar de uma ação promocional de um dos patrocinadores do programa. “Não tem relação com as dinâmicas previstas para acontecerem no programa”, esclareceram.

A declaração da emissora foi um balde de água fria nas expectativas dos telespectadores, que acreditaram se tratar de uma novidade para agitar ainda mais a casa mais vigiada do Brasil. Ainda não foi dessa vez, pena! Mas, quem quiser conhecer e ter um dia de Big Brother vai poder visitar o espaço, que tem até Big Fone, durante os próximos 15 dias no Barra Shopping, localizado na zona oeste carioca.

No entanto, antes da Vênus Platinada se manifestar, a empresa ainda levantou mais suspeitas, quando disparou: “É oficial! 10 brothers já se desconectaram do BBB24 pelo paredão. Se você tivesse o poder da repescagem, quem você gostaria de ver de novo?”. Foram eliminados, até agora, Rodriguinho, Deniziane, Juninho, Luigi, Marcus Vinícius, Maycon, Pizane, Nizam, Thalyta e Vinícius.

