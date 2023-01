BBB23: Fred diz que Aline “perdeu a força” ao colocá-lo no monstro

Aline Wirley e Bruno ganharam a prova do anjo neste sábado e ficaram com a parte chata de ter que escolher dois brothers da casa para ficar com o Castigo do Monstro. A dupla escolheu Marília e Fred Nicácio, o que deixou o médico decepcionado.

Em conversa com Marília e Cezar, Fred Nicácio desabafou: “Quando a Aline dá o Monstro para gente, isso me bugou. Com certeza eu tenho mais afinidade com a Aline do que o Gabriel e a Sarah e do que o Black e a Domitila e do que Gustavo e a Key. A Aline está jogando o jogo deles. Ela veio prejudicar a mim sendo que isso aqui não foge em questão de votação. Isso aqui é punição, é castigo”.

Fred Nicácio continuou detonando a sister: “A Aline permitiu que isso acontecesse. Quando ela subiu, eu fiquei super feliz, vibrei por ela poder ver a foto do filho dela. Aí ela cochicha com o Gaga e combina dar o Monstro para gente. Eu precisei de um tempo para eu poder entender o que eu tava sentindo. Não era raiva, nem tristeza. Eu estou decepcionado. A decepção vem de alguém próximo”.

Em seguida, o fisioterapeuta disse que Aline não tem coragem de olhar em seus olhos e continua: “Uma decepção a Aline me dar isso aqui. Ela sabe que ela não fez bonito, tanto que ela não está tendo coragem de olhar para mim no rosto. Eu passei e ela abaixou o rosto. Ela não abaixou o rosto por timidez ou arrogância, foi por vergonha do que ela fez. Ela sabe que isso não é maneiro. Ela está influenciada pela pilha da galera”.

Cezar justifica, dizendo que a Rouge entrou no jogo dos colegas. Em seguida, Fred quer saber se Tina e MC Guimê têm potencial para saírem antes de Bruno e Aline. Black é honesto: “O Bruno é muito carismático. A galera dá risada com isso em casa”, revelou.

Com ar de superioridade, Nicácio continuou: “Vocês acham que depois dessa atitude que a Aline teve de agir dessa forma comigo, isso não enfraquece a dupla dela?” O Pipoca é cirúrgico: “Negão, ela fez dentro do jogo. Ela está fechada com o quarto deles. Ela jogou limpo nesse quesito”, defende Black.