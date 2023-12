Presentão? Bruno Di Simone ganha “peru de Natal” de Hadballa. Veja!

O Natal passou, mas nem todo mundo conseguiu ganhar aquele presente tão desejado. Já outros foram até surpreendidos. É o caso do youtuber Bruno Di Simone, que recebeu, literalmente, um peru natalino de ninguém menos que Hadson Nery, o Hadballa.

A coluna teve acesso, com exclusividade, a uma conversa entre os dois. Nela, Hadson deseja um feliz Natal ao amigo, quem chama de “meu viadinho favorito”.

hadballa_bbb

Em 2020, Hadballa participou do Big Brother Brasil

Bruno Di Simone

Bruno Di Simone Instagram/Reprodução

Hadson Nery e Bruno Di Simone

Bruno Di Simone e Hadson Nery Divulgação

Logo depois, Bruno responde: “Hab Bambi, em 2024 vou comersua rabanada com força”, escreveu, sendo surpreendido minutos depois por um nude do ex-BBB e Power Couple Brasil.

Hadson enviou uma foto de seu “peru”. Na imagem, ele cortou a cabeça e colocou um emoji de Papai Noel no lugar. “Papai Noel mandou pra tu”, disse Hadballa que foi retribuído com uma figurinha erótica. “Eu te pegando por trás”, respondeu Bruno Di Simone.

Em outro momento, o youtuber chega a brincar com o amigo sobre reconhecer que o órgão é mesmo dele, já que “conhece bem”. As tatuagens no corpo também condizem com as de Hadballa.

E aí, o que acharam desse presente?

Print Bruno Di Simone e Hadballa

Print Bruno Di Simone e Hadson Nery, o Hadballa

Print Bruno Di Simone e Hadballa (1)

Print Bruno Di Simone e Hadson Nery, o Hadballa