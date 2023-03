BBB23: Fred e Ricardo brigam após formação do Paredão: “Traíra”

Fred Desimpedidos e Ricardo Alface protagonizaram uma discussão após a formação do Paredão do BBB23 nesse domingo (5/3). Os até então, colegas de confinamento, trocaram diversas acusações e chegaram a dizer palavras duras um para o outro. “Você é uma piada”, disparou Ricardo. “Você é um traíra”, acusou o youtuber.

Fred convocou uma reunião no Quarto Deserto para questionar os votos em Larissa, affair dele. Na conversa, o youtuber afirmou que o grupo desconfia das atitudes de Alface.

“A partir do momento que você foi para o vip da Sarah, você não foi a mesma coisa. Eu ainda falei para você: ‘Facinho, você se afastou demais, você está do lado de lá’. E toda hora a gente começou a desconfiar das suas atitudes”, começou.

Fred ainda voltou a falar sobre o acordo que ele tinha com Gustavo para não trocarem votos. “As suas alianças no outro quarto, você já falou que você tinha”, rebateu Ricardo. “Nenhuma era acordo igual o teu”, negou Fred.

“Qual é o problema? Por relação pode, por game não pode? Por afeto é bonitinho, por game é maldoso?”, se irritou Ricardo. “Na minha visão, sim. Não estou falando que é bonitinho, não tinha intenção nenhuma. É o que a gente fala: o afeto que a gente tem lá é baseado na cachaça, nas festas”, rebateu Fred.

“Ah, o afeto da cachaça é bonitinho? O afeto no game é ridículo”, debochou Ricardo. “Só que a gente nunca falou de… É ridículo. A partir do momento que a gente tem um grupo e está um votando no outro, você tem uma aliança lá e expôs a Amandinha, a Mami. A Tina pode estar do lado de fora por tua culpa. O Gaga [Bruno Nogueira] pode estar lá por tua culpa”, acusou Fred.

A declaração tirou Alface do sério: “Por minha culpa? Você é uma piada, mano. Quem foi no paredão foi por minha causa?”. “Você estava tomando um monte de alvo, por que você não ia para o paredão? Você tinha um acordo sujo lá do outro lado. Você vai ver quem vai rir por último”, provocou o ex-jogador.

Confira o vídeo da briga:

