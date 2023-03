Maíra Cardi agradece Thiago Nigro por ajuda após filha passar mal

Sophia, filha de Maíra Cardi, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-BBB Arthur Aguiar, passou mal na madrugada desta terça-feira (21/3), e a influenciadora aproveitou o momento para agradecer o apoio de seu atual namorado, Thiago Nigro, durante o momento delicado.

Em seu Instagram, Maíra mostrou que o coach, conhecido como Primo Rico, passou a noite com elas no hospital. “Agora sim eu sei que vem mais dois mesmo. Madrugada no hospital, vômito no carro inteiro! Bem-vindo ao dia de mamãe e daqui a pouco ele trabalha. Thiago Nigro, amo você”, declarou a influencer.

Maíra também publicou um vídeo em que aparece dando carinho para pequena e pedindo orações das seguidoras: “Mamães, orem pela Sophi, por favor, que as orações de mamães sempre são fortes”, escreveu.

foto-abre-maira-cardi-thiago-nigro-show-2023

Maíra Cardi e Thiago Nigro

foto-abre-maira-cardi-thiago-nigro-2023

Maíra Cardi e Thiago Nigro

foto-Maira-Cardi-Thiago-Nigro

Maíra Cardi e Thiago Nigro

foto-Maira-Cardi-Thiago-Nigro

Maíra Cardi compartilhou fotos do novo casal

maira Cardi

Maira Cardi e a filha Sophia

Maíra assumiu o namoro com Thiago Nigro no dia 1º de março, em meio a polêmicas, já que o anúncio foi feito apenas um mês depois do coach terminar um relacionamento de 10 anos com Camila Ferreira.