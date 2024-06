Key Alves detalha segundo encontro com o namorado: “Fui pra cima”

Em um relacionamento sério com o cantor sertanejo Bruno Rosa há dois meses, Key Alves resolveu contar como os dois se conheceram e detalhou o segundo encontro com o boy. A jogadora de vôlei e o amado conversaram com o Gshow e falaram sobre o amor.

O mais novo casal do momento, que se assumiu no início de maio, foi apresentado por duas amigas, também assessoras. Quando elas falaram sobre o pretendente, a ex-BBB resolveu conferir de perto e participou de um show onde ele estaria.

“Fui fazer um show em São Paulo, ela estava do lado e nem tinha visto, não sabia que as meninas tinham falado de mim para ela. Tiramos foto e ela me marcou na rede social, colocou uma carinha de apaixonada e ‘que gracinha’. Repostei, né?”, recordou Bruno Rosa.

E continuou contando: “No outro dia, fiquei: ‘Será que é isso mesmo que estou pensando? Vou mandar um oi’. Mandei mensagem para ela e rolou naturalmente, começamos a conversar. Dois, três dias depois fomos num evento e já estávamos juntos. Aconteceu rápido”, garantiu.

Key Alves assume namoro com cantor sertanejo; saiba quem é

Key Alves está namorando o cantor sertanejo Bruno Rosa

Key Alves

"Estou numa fase muito feliz", afirma Key Alves

Key Alves

Key Alves

Key Alves

Key Alves

Key Alves

Key Alves

Key Alvez

E Key Alves não ficou na “defesa” e falou em namoro logo no segundo encontro: “Eu fui pra cima, cara! Aconteceu rápido demais, mas natural. Lembro que perguntei para ele: ‘Está como sua vida? Você quer namorar, quer viver, tá ficando?’. Para já não me iludir sozinha porque eu já sabia o que queria”, afirmou a moça durante o bate-papo com o site.

E o cantor completou: “Ela colocou já uma pressãozinha no segundo dia que a gente se viu [risos], mas foi super de boa”, disse ele, que já conheceu os familiares da namorada.

“Minha família está adorando ele. Meus pais adoram ele, apoiam, gostam mais dele do que de mim [risos]”, brincou Key Alves. E como é o relacionamento da ex-BBB com os sogros? Ela ainda vai descobrir.

“Ela vai conhecer minha família semana que vem. Falei que ninguém sabe, queria que fosse surpresa, ainda não avisei, não, mas vou falar”, revelou o cantor.

Quando o assunto é ciúme, os dois disseram que preferem não se chatear com essas coisas, mas a influenciadora é direta: “Também vou para o show porque tenho que marcar presença [risos]. Eu adoro show, ainda mais sertanejo”, pontuou.

E os pombinhos já têm planos para o Dia dos Namorados, comemorado na próxima quarta-feira (12/6): “A ideia é fazer uma viagem, mas eu que planejo tudo! Já entendi que na relação que vou organizar as coisas, tudo bem [risos]. Queremos ir para um hotel fazenda, interior, descansar, ficar mais de boa”, relatou Key.

Ele, então, revelou como a amada é: “Ela que é acelerada demais [risos] e tem a hora certa. Ela mandou a mensagem para gente viajar, queremos ficar quietinhos”, encerrou.

A confirmação do namoro Key Alves decidiu acabar com o mistério e revelar a identidade do seu novo namorado: o cantor sertanejo Bruno Rosa. A jogadora de vôlei e ex-BBB compartilhou, no início de maio, os bastidores de um show que acompanhou seu novo amor e ainda postou um álbum de fotos vestindo uma camiseta personalizada com o nome e o rosto dele.

“Se entregue ao amor”, escreveu ela, em inglês, na legenda.

Key ainda compartilhou um vídeo acompanhando o cantor em uma van e publicou a foto de uma rosa dada pelo sertanejo.

Nos comentários, Bruno Rosa respondeu a namorada: “Eu me entreguei, linda!”, escreveu ele. A irmã de Key, Keyt Alves, também comentou: “Já posso chamar de cunhado?”, questionou.

Internautas também desejaram felicidades ao casal: “Ah, você merece muito ser feliz! Sua felicidade é a nossa e te ver assim nossos corações se enchem de alegria! Felicidades ao casal mais lindo de todos”, disse uma fã. “Aproveite muito os momentos de felicidade”, aconselhou outra.

Volta ao vôlei profissional A ex-BBB Key Alves voltará a atuar como jogadora de vôlei profissional pela próxima temporada da League One Volleyball, nova liga americana do esporte.

A última vez que a líbero esteve em uma partida oficial da modalidade foi em 2022, antes da sua participação no Big Brother Brasil de 2023. Á época, Key Alves era jogadora do Osasco e entrou para o reality show após sofrer com uma lesão grave no joelho.

Aos 25 anos, Key teve passagens por clubes tradicionais do vôlei brasileiro, como São Bernardo, Sesi Vôlei Bauru e Pinheiros, antes de jogar pelo Osasco.

Em 2018, a ex-BBB foi campeã do Sul-Americano sub-18 com a Seleção Brasileira e foi eleita a melhor líbero da competição em Lima.