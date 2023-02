BBB23: Fred Nicácio tira satisfação com Key Alves após fala de Larissa

Larissa pode ter implantado uma bomba na relação de Fred Nicácio e Key Alves durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira (27/2). A professora de educação física revelou que a jogadora de vôlei falou mal do aliado pelas costas dentro do BBB23.

Após o fim do jogo, Fred procurou Key para entender mais sobre a situação. A musa do OnlyFans afirmou que não falou dele para a casa inteira e que apenas opinou sobre uma atitude do médico e disse que não concordava. “Foi um ponto de vista que eu tive”, se defendeu.

Nicácio não pareceu nada feliz com a atitude da colega de confinamento e pontuou que não faria o mesmo que ela. “Eu jamais iria falar ‘Acho que a Key está errada por isso, por isso e por isso’. Você poderia falar para mim”, pontuou o brother.

“Eu agiria diferente. Você entende qual é a diferença quando eu falo sobre proteção? Isso, para mim, é me deixar desprotegido. Em um lugar onde eu não estou, com pessoas que votam em mim, você reforça um estigma negativo sobre mim.”

Embora Key tenha tentado de defender mais vezes, Nicácio ressaltou que o ideal era ela não comentar essas opiniões com pessoas que não estão do mesmo lado que eles do jogo. A sister chegou ainda a dizer que não fez nada por maldade.

Assista um trecho da conversa:

Doutor Fred falando para Key que não agiria da mesma forma que ela, que foi reforçar uma ideia negativa dele para os rivais. pic.twitter.com/8MCEXF48hK

— thiago (@httpsrealitys) February 28, 2023