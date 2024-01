Vídeo: saiu o tão esperado beijo entre Deniziane e Matteus no BBB24!

Demorou, mas saiu! Deniziane beijou Matteus na madrugada deste domingo (28/1), no meio da pista da festa do BBB24, que contou com os shows de Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha. O agora casal, já estava trocando carinho, porém sem se beijarem. Ao dançarem juntos, eles não resistiram e se renderam ao que sentem um pelo outro.

Após dias de conquista, o Manny, shipper dos fãs dos brothers, foi para baixo do edredom, na madrugada da última sexta-feira (26/1), ficando no chove não molha, no trepa e nem sai de cima. Por várias vezes, a sister afirmou querer ficar com o rapaz, mas alegava não poder.

Pois bem! Ao som de “Posturado e calmo”, de Leo Santana, Matteus e Anny correram para o abraço e foram ser felizes. Os colegas de confinamento nem acreditaram quando viram o tão esperado beijo e ficaram boquiabertos. Depois da surpresa, todos comemoram.

“Agora também não para mais”, brincou Alane, enquanto os dois estavam na pista se divertindo com os demais participantes. “Solteira não, Alegrete”, gritaram enquanto tocava “Cria da Ivete”, de Ivete Sangalo, fazendo menção a cidade do brother, Alegrete, no Rio Grande do Sul.