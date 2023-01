BBB23: Gabriel e Bruna choram, se abraçam e citam vergonha de suas famílias

Bruna Griphao e Gabriel Tavares voltaram a comentar sobre o discurso de Tadeu Schmidt no BBB23, onde o apresentador definiu a relação dos brothers como “tóxica”. Na tarde desta segunda-feira (23/1), os participantes lamentaram a situação e disseram estar com vergonha do ocorrido.

Bruna afirmou que não quer ver Gabriel mal, enquanto o brother diz que se sente triste por ela.

Gabriel BBB23Reprodução

Bruna e Gabriel trocaram beijos e carinhos na primeira semana do BBB23Globo/Reprodução

Público não gostou de ver relacionamento tóxico na TVReprodução

Por conta da forma como a relação estava avançando, Tadeu Schmidt interveioReprodução/Globoplay

Bruna Griphao chorou bastante após advertência de TadeuReprodução/Twitter

Gabriel tambémReprodução/Twitter

Após pressionar Bruna, ele fez mea culpaReprodução/Twitter

Aparentemente, o affair entre Bruna Griphao e Gabriel acabouReprodução/Twitter

“Olha, eu não vou desistir porque eu me sinto mais seguro aqui dentro do que lá fora”, afirmou Gabriel.

Bruna Griphao comenta que está com vergonha da família, e deixa claro que Gabriel pode contar com ela: “Eu acho que você faz o seu e conta com a minha amizade, sempre. Aqui dentro, lá fora”.

“Evita de falar coisas boas sobre mim agora, porque não é o momento”, rebate Tavares. Os dois finalizaram a conversa chorando e com um abraço.