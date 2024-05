Solteiro, Davi diz que recebe muitas cantadas: “Venha ver o bebê”

Desde que deixou o BBB 24, Davi Brito está solteiro. O baiano revelou, durante entrevista ao PodPah, que vem recebendo muitas mensagens e cantadas pelas redes sociais e que está vivendo uma fase de aproveitar a vida.

“Estou solteirão e, mano, hoje a galera chega… tem muita gente. ’21 anos. Minha nossa, 21 anos de idade, está saindo das fraldas agora’. Aí eu falo, ‘é? Venha ver o bebê, venha ver a criança’”, declarou o rapaz, provocando risada em Mítico Jovem e Igão.

Davi Brito RED

Davi desmente a mãe e diz que nunca sofreu paradas cardíacas Davi Brito mostrou que não tem papas na língua e colocou a própria mãe em uma saia justa. No melhor estilo “Sincerão”, o campeão do BBB 24 desmentiu que tenha sofrido dois infartos na juventude durante entrevista ao podcast PodPah, nesta sexta-feira (3/5).

A história foi contada por Elisângela Brito, mãe do ex-motorista de aplicativo, em entrevista ao splash do Uol, enquanto o baiano estava confinado no reality global. Ao programa, Davi revelou a verdade e mostrou não ter conhecimento das falas da matriarca. “Apareceu sua mãe contando que você, quando era moleque, sofreu parada cardíaca. isso é sério? “, perguntou Igão.

“Não mano, eu nuca sofri paradas cardíacas. Rapaz, falaram até isso? Eu não sabia disso não… […] Novo? Jovem assim?”, afirmou o campeão, às gargalhadas, e surpreso com a informação.

