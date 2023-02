BBB23. Gabriel reage a cenas com Bruna: “Muito difícil assitir”

Gabriel Tavares foi o segundo eliminado do BBB23, ao perder a votação popular contra Cézar Black e Domitila Barros. Logo depois de sair da casa mais vigiada do Brasil, o modelo participou do Bate-Papo BBB e reviu as imagens do relacionamento com Bruna Griphao. Vale lembrar que Tadeu Schmidt chamou a atenção do casal após notar o rumo do affair.

“Foi muito pesado o que aconteceu. Agora revendo, olhando de fora a minha reação, a reação da Bruna, a reação do Sapato, que no momento achou que ele estava envolvido em alguma coisa, é muito difícil, é complicado assistir tudo de novo”, explicou o eliminado.

Bruna Griphao e Gabriel Tavares no BBB23

Reprodução/ Globoplay

Bruna-Gabriel-BBB23-DR

BBB23: “Não quero”, diz Gabriel sobre segunda chance com BrunaReprodução

Bruna Griphao e Gabriel Tavares

Bruna Griphao e Gabriel TavaresReprodução/ Globo

Gabriel e Bruna após discurso de Tadeu no BBB23

Bruna e Gabriel conversam após advertência de Tadeu SchmidtReprodução

Gabriel e Bruna Griphao

Gabriel e Bruna GriphaoReprodução/Gshow

A apresentadora Vivian Amorim, então, chamou a atenção para o momento em que Gabriel disse que “daria cotoveladas na boca” de Bruna Griphao e sugeriu para o modelo “recalcular a rota”.

“Eu não lembro. É igual o Tadeu falou, a gente quando tá dentro do relacionamento, a gente não percebe que está se elevando as coisas e as palavras têm poder, sempre acredito muito nisso. Então, talvez, no momento ali nem eu, nem a Bruna percebemos que estava se elevando e talvez isso fosse a gota d’água”, reagiu o ex-BBB.

“Não sei se teve mais coisas, algumas frases que podem ter acontecido. Na hora pode ter parecido brincadeira, mas me arrependo como se fosse, como se eu quisesse fazer o que eu falei e não chegou nem perto do que sou hoje”, pontuou Gabriel.

Gabriel Tavares aproveitou para comentar sobre as intervenções de Larissa no relacionamento. “Totalmente compreensível. Assim como se fosse um amigo no lugar dela eu teria feito o mesmo, entendo o lado da Lari também, acho que a gente saiu sem ter nenhum problema levado pro coração“, explicou ele. Na sequência, o modelo avaliou a cena em que diz que Larissa era a “mãe de Bruna”:

“Talvez eu tenha tomado essa atitude porque no momento eu tinha falado: ‘Bruna, agora não é o momento da gente falar’. A gente continuou trocando ideia, porque parecia tá sendo uma conversa inofensiva e aí a Lari chegou e deu esse toque, que foi um toque amigável, confortável. Não precisava ter dado esse coice nela e até pedi desculpa pra ela no Jogo da Discórdia“.

Gabriel fechou o seu discurso ao falar sobre a relação com Larissa. “Não levo nenhuma mágoa da Lari, espero que ela não leve nada de mim também pra casa“, finalizou.