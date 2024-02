BBB 24: “flechadas”, acerto de contas e 2 barracos do Sincerão

Foto: Instagram/Reproduçãp

No Sincerão, apenas os emparedados, o líder e o anjo participam da dinâmica. Enquanto isso, os demais moradores do BBB 24 assistem a tudo da sala, sem poder rebater nada na hora que os brothers e sisters falam na dinâmica.

Porém, após a enxurrada de críticas na semana anterior, Tadeu Schmidt anunciou algumas mudanças, além do jogo ser mais incisivo, o apresentador pediu para os confinados revelarem em quem eles votaram na formação do último paredão e esses brothers também foram convocados para o Sincerão.

Veja todos os barracos na matéria do TV Foco, parceiro do Metrópoles.

