Juninho diz não se impressionar com beleza de Yasmin: “Sou acostumado”

Durante uma conversa no BBB24, Juninho disse que não se impressiona com a beleza de Yasmin Brunet. Isso porque, segundo ele, está acostumado com mulher muito mais bonita. A fala dividiu opiniões na internet e muitos internautas afirmaram que ele desdenhou da aparência da modelo.

“Ela é uma mulher muito bonita, mas estou acostumado com mulher muito mais bonita que ela”, afirmou o brother. Ainda na ocasião, ele disse que, caso ganhasse o líder, indicaria a modelo para o paredão.

“Se eu tivesse vencido essa liderança que você venceu, eu ia pegar a Yasmin. Eu ia botar nela. Para mim, ela está em uma situação que não desenvolve muito o jogo, não participa, só reclama”, revelou o carioca, durante uma conversa com a sister Fernanda.

A fala de Juninho despertou reação dos internautas. “Então tá, então tá bom”, escreveu uma usuária. Outra pessoa escreveu: “A autoestima do homem hétero é uma coisa de outro mundo”. Um terceiro ainda acrescentou: “Queria entender porque literalmente todos esses homens só falam mal da aparência da Yasmin.”