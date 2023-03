BBB23: Gustavo conhece pai de Key Alves em jantar

Os fãs do casal GusKey, formado por Gustavo e Key Alves no BBB23, já podem começar a ter um pouco de esperança. Nessa quinta-feira (9/3), o Cowboy conheceu o “sogro”, Manoel, em um jantar no Rio de Janeiro (RJ).

Apesar de o casal não ter registrado o momento publicamente, o pai da jogadora de vôlei publicou uma foto do encontro nos Stories do Instagram. Confira:

Manoel, Gustavo e KeyKey Alves e GustavoDurante sua participação no Bate-Papo BBB após sua elliminação do BBB23, Key Alves se mostrou empolgada com a chance de continuar o relacionamento com Gustavo fora do reality.

A atleta inclusive revelou planos de se casar com Cowboy. “É o meu sonho casar e ter uma pessoa que fique comigo para sempre. Eu tenho certeza que vai acontecer um casamento babadeiro (…). Vai ser no Rio de Janeiro”, disse a ex-BBB.