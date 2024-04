Ex-BBB faz desabafo sobre o reality: “Acabei com a minha saúde”

Rafinha, campeão do BBB8, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o reality da TV Globo. Comentando sobre a edição atual do programa na web, o tatuador contou que tinha como objetivo alcançar 1 milhão de seguidores, em vão. “Acabei com a minha saúde”, escreveu no Instagram.

“Infelizmente após nove lives de BBB, não bati 1 milhão de seguidores. Obtive números e engajamento muito fortes, porém não chegou no objetivo. Ameaças, bloqueios e muitos aborrecimentos”, lamentou.

O rapaz continuou: “Meu psicológico não aguenta mais. Acabei com minha saúde. Noites sem dormir, me alimentando muito mal. Agradeço todos que acompanharam. Desculpas pessoal, agradeço cada um de vocês”.

Rafinha, que conta com 810 mil, prosseguiu e destacou a audiência que recebeu nesse tempo. “Foi bom estar com vocês, não tenho mais como continuar essa jornada”, frisou. E se despediu: “Beijos e abraços”.

Rafael Ribeiro conquistou o prêmio de R$ 1 milhão, pago na época em que participou da atração. Além da bolada, ele ainda levou dois carros, três computadores, uma moto, um passeio de helicóptero pelo Rio de Janeiro, um par de passagens aéreas, R$ 1 mil reais e um ingresso para show de Roberto Carlos num cruzeiro.

Na ocasião, o músico recebeu 50,15% dos votos do público contra Gyselle Soares, que ficou em segundo lugar, com diferença de apenas 134 mil votos. A votação precisou ser prorrogada por mais um minuto além do tempo, por conta do empate técnico entre eles, se tornando um dos duelos mais disputados do Big Brother.

Gyselle Soares e Rafinha Divulgação

Gyselle Soares e Rafinha Divulgação

Gyselle Soares e Rafinha Divulgação

Gyselle Soares e Rafinha Divulgação

Maíra Cardi se tatuou com Rafinha, campeão do BBB8 Reprodução