Cauã Reymond e Sabrina Sato estão juntos? Equipe do ator se pronuncia

Rumores de que Cauã Reymond e Sabrina Sato estariam vivendo um romance tomaram conta das redes sociais na última semana 09/05/2023 17:40, atualizado 09/05/2023 17:40

Reprodução/Montagem

Cauã Reymond e Sabrina Sato se pronunciaram sobre os rumores de que estariam vivendo um affair. Os boatos começaram as surgir após os dois aumentarem as interações nas redes sociais, o que deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha sobre o status da relação.

De acordo com a revista Quem, a assessoria de Cauã Reymond negou nesta terça-feira (9/5) que ele esteja se envolvendo com Sabrina. Já Karina Sato, irmã da apresentadora, também negou uma relação.

Sabrina Sato Rahal, nascida em 1981, é uma modelo, atriz e apresentadora brasileira. Natural de Penápolis, interior de São Paulo, a jovem ficou conhecida após participar da terceira edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo

Desde criança, Sabrina sonhava em ser artista. Ao longo da infância e adolescência, a modelo fez aulas de balé clássico, teatro, dança contemporânea e cinema. Ao completar a maioridade, tirou o registro de atriz e passou a morar no Rio de Janeiro, onde foi aprovada para estudar dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Reprodução/Instagram

Além de ter participado da novela Cortina de Vidro, do SBT, em 1989, Sabrina também participou da teledramaturgia Porto dos Milagres, integrou o grupo de dançarinas do Domingão do Faustão e foi eleita Garota do Tempo pelo jornal carioca O Dia, em 2000Reprodução / Instagram

No entanto, foi em 2003 que a paulista fez fama. Após participar do BBB3, onde se envolveu com o participante Dhomini e permaneceu até a oitava semana, Sabrina conquistou o Brasil com seu estilo e carismaReprodução/Instagram

Após ser eliminada do programa, a Playboy convidou a jovem para posar nua e, no mesmo ano, ela passou a integrar o elenco do programa humorístico Pânico na TV (mais tarde Pânico na Band), onde permaneceu por 10 anosPaulo Dalessandro

Além da carreira como atriz, modelo e apresentadora, Sabrina também já dublou diversos personagens em longas como A Terra Encantada de Gaya e Asterix e os Vikings, e é destaque em desfiles de carnaval. Inclusive, é rainha de bateria e musa de grandes escolas de sambaRogério Fidalgo/AgNews

Sabrina SatoJoão Viegas/Divulgação

O sucesso de Sabrina fez com que a Record não abrisse mão dela. Leo Franco / AgNews

No entanto, recentemente, a apresentadora anunciou que está deixando a emissora, onde ficou por oito anos, para assumir o comando de Desapegue Se For Capaz, do GNT. Sabrina também assumirá vaga na nova temporada do Saia Justa, que estreia a partir do dia 30 de març[email protected]/Instagram/Reprodução

Nas redes sociais, ela fez desabafo e disse ter amadurecido durante o tempo que passou na Record. “É por isso que hoje estou com o coração tão apertado. É um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Tá na hora de eu viver novas histórias, novos desafios. Essa sou eu”, escreveuReprodução/Instagram

Eles têm uma filha juntos, Zoe, de 4 anosReprodução

Cauã Reymond anunciou o fim do casamento com Mariana Goldfarb em 19 de abril. Sabrina, por sua vez, terminou o casamento com Duda Nagle em março deste ano.

Em publicação no Instagram, ela classificou o comunicado como “difícil, mas necessário” e que era o “melhor para os dois”. Já o filho de Leda Nagle, em uma mensagem curta, falou de “valores, prioridades e objetivos” diferentes.

