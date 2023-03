BBB23: Gustavo ignora eliminação de Key e curte fazenda com a família

Key Alves não esconde que se apaixonou por Gustavo, com quem formou um casal no BBB23. Eliminada do reality nessa terça-feira (7/3), ela fez várias declarações a Cowboy no Bate Papo BBB, mas o interesse não parece ser recíproco.

Passando dias ao lado da família na fazenda, Gustavo não menciona nada sobre a sister há dois dias. A última vez que ele falou na ex-ficante foi em uma publicação protocolar, pedindo votos para mantê-la no jogo. A publicação, contudo, aparenta ter sido feita pela equipe do ex-brother.

Fora da casa, Gustavo falou da relação com a atleta com cautela. “Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar ela sair da casa. Quando for o momento de ela sair, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui fora e ver o que vai acontecer daqui para frente”, disse Cowboy em entrevista ao Gshow.

Key Alves no Bate Papo BBB

Key Alves no Bate Papo BBBReprodução/Gshow

Key-Alves-BBB23-Mãe

Key AlvesReprodução/Instagram

bbb23 key alves e Cezar Black

Key e Black não fizeram a Prova do LíderFoto: Globo/Reprodução

Key Alves -BBB23

Key é uma das antagonistas da ediçãoReproduçãi/GloboPlay

Key Alves critica Fred Nicácio no BBB23 – Metrópoles

Key Alves critica Fred Nicácio no BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Key Alves no BBB23 – Metrópoles

Key Alves no BBB23Globo/Reprodução