Exclusivo: Vitão já está no hotel dos confinados para o BBB23

O BBB23 se inicia no dia 16 de janeiro e alguns participantes já estão sendo confinados em um hotel do Rio de Janeiro. A coluna LeoDias te conta agora com exclusividade que Vitão é um desses nomes: ele já está na última etapa antes do começo do programa.

O nome do cantor foi um dos primeiros a aparecer em listas de possíveis participantes para o reality show. Como este espaço revelou em novembro do ano passado, faltava pouco para que o artista assinasse contrato com a Rede Globo. Agora, ficou claro que as negociações foram adiante.



A coluna já noticiou alguns nomes confirmadíssimos para a casa mais vigiada do Brasil, que vão compor o time dos Camarotes: Aline Wirley, ex-Rouge; a atriz Bruna Griphao; e o cantor MC Guimê são alguns deles.

Antes do início oficial, no entanto, a Casa de Vidro já terá estreado, em um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A coluna vai continuar atenta às próximas novidades.

