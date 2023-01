BBB23. Gustavo questiona sucesso de MC Guimê: “Menos curtidas que eu”

Em conversa com Key Alves neste domingo (22/1), Gustavo comparou o próprio perfil no Instagram ao de MC Guimê. O agroboy do grupo Pipoca do BBB23 revelou que olhou o perfil do funkeiro antes do confinamento.

“Só porque é famoso, conhecido, tem muito famoso igual o Guimê. Não me assusta mais depois daquela edição igual caiu o Projota”, disse Key sobre não se intimidar com a presença do pessoal do grupo Camarote.

“Esse negócio de famoso, eu entrei no perfil dele antes de vir para cá, ele tem menos curtidas que eu nas paradas dele. Quem curte é quem acompanha”, opinou Gustavo sobre o funkeiro em seguida.

Key Alves e Gustavo formaram uma das duplas do BBB23

Key Alves e Gustavo se beijaram no BBB23

MC Guimê no BBB23

MC Guimê fumando no BBB23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre "pronto para a guerra"

Lexa detona KeyLexa, mulher de MC Guimê, usou as redes sociais nesse sábado (21/1) para criticar a jogadora de vôlei Key Alves, que está no Camarote do BBB23. Após a segunda festa da temporada, a sister ofendeu a atriz Bruna Griphao e tais comentários não pegaram nada bem do lado de fora do jogo.

“Eu não consigo normalizar esse tipo de fala sobre outra mulher… de verdade. Acho a Key uma mulher mara, mas ficar diminuindo e xingando outra mulher dessa maneira… eu nunca vou entender”, escreveu Lexa no Twitter.

A cantora se referia ao fato de Key Alves ter dito que Bruna seria uma falsa, uma “atriz vagabunda e muito mimadinha”. Ela chegou até mesmo a dizer que a ex-BBB Jade Picon teria roubado o lugar dela nas novelas da Globo.