Veja a lista completa dos participantes do BBB24

Reprodução/Redes Sociais

1 de 1 Foto colorida de Tadeu Schmidt fazendo pose pensativa no estúdio do BBB – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes SociaisNesta sexta-feira (5/1), o público vai começar a conhecer os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24. Os nomes serão anunciados ao longo do dia, durante a programação da Rede Globo.

Confira alista de participantes do BBB24:

Mais participantes no BBB24 Neste domingo (7/1), 14 outros candidatos serão apresentados ao público. Desse grupo, será possível eleger os dois concorrentes que vão entrar na casa. O resultado será divulgado no programa de estreia do BBB24, na segunda-feira (8/1).

Os 12 candidatos restantes ainda terão uma segunda chance. Também na estreia do BBB24, dia 8, os 18 brothers, que já estarão confinados na casa, vão votar para colocar seis pessoas no programa.

Matéria em atualização

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?