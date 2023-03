BBB23. Key Alves sobre affair com Gustavo: “Vai rolar casamento”

Após a eliminação de Gustavo do BBB23, Key Alves tem se mostrado muito confiante com o relacionamento fora da casa mais vigiada do Brasil. Após ensaiar o reencontro com o Cowboy, a jogadora de vôlei comentou que os dois irão se casar no final do ano.

O papo aconteceu durante a festa da última sexta-feira (4/3), que contou com show de Gloria Groove. Cezar afirmou que daria, de presente ao casal, uma cama e ouriu os planos de Key: Vai rolar um casamento no final do ano, é sério. Já pensa no que você vai me dar de presente“, afirmou.

Enquanto isso, já de volta à “vida normal”, Gustavo comentou que não faria casal em nova oportunidade no BBB. “Não sei se eu faria casal. Aconteceu, foi do jeito que aconteceu. Mas, analisando de fora, hoje, não sei se eu faria casal de novo. Acho que não, porque isso interfere no jogo. Você acaba querendo jogar junto e a pessoa pensa de uma forma e você pensa de outra”, contou Gustavo durante o Mesacast do BBB Tá On.

Reencontro com Gustavo CowboyPouco depois de deixar o BBB23, o Cowboy falou com o Gshow sobre a queda de seu Instagram, ficou um tempo fora do ar na plataforma, e ainda sobre a relação com Key Alves e os planos para quando a jogadora de vôlei deixar o reality. A Camarote sonha com o reencontro com o ex-affair.

“Eu ainda pretendo ficar um pouco lá no Mato Grosso por um tempo, continuar minha vida. A gente vai com calma. O dia que ela sair, provavelmente, a gente vai sim conversar, trocar uma ideia, e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente depois que a vida dela voltar ao normal”, explicou.