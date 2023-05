Relembre a batalha de Rita Lee contra o câncer de pulmão

Uma das cantoras mais importantes da música brasileira, Rita Lee faleceu nessa segunda-feira (8/5), aos 75 anos, em virtude de complicações do câncer. A roqueira travava uma batalha contra a doença desde 2021, quando recebeu o diagnóstico de um tumor primário no pulmão após fazer um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Após o diagnóstico, ela se afastou dos holofotes para se submeter aos tratamentos de imunoterapia e radioterapia. Em abril de 2022, ela recebeu a notícia de que estava curada.

A remissão, como aconteceu com a cantora, significa que os sinais e sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes. Ela pode ser completa, quando todos os sinais e sintomas do câncer desapareceram, ou parcial.

Rita Lee foi internada em hospital de São Paulo, em fevereiro deste ano

Com mais de 55 milhões de discos vendidos, Rita iniciou a carreira no rock, passou pelo pop rock, MPB, bossa nova e se aventurou até mesmo na música eletrônica. Considerada uma das artistas mais influentes do Brasil, participou de importantes revoluções no mundo da música e da sociedade

Com mais de 50 anos de carreira, cantou ao lado de grandes nomes da música brasileira, tais como: Elis Regina, Caetano Veloso e João Gilberto. Em 2001, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa e, em 2008, foi eleita uma das maiores cantoras do país pela revista Rolling Stone

Rita Lee escreve a orelha do livro de Xuxa

Geralmente, o paciente é considerado completamente curado quando o câncer permanece em remissão completa por cinco anos ou mais. Nesse período, o paciente precisa fazer consultas médicas regulares mesmo estando sem sintomas.

Em fevereiro de 2023, Rita Lee voltou a ser internada e passou oito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No dia 4 de março, o marido da cantora, Roberto de Carvalho, que ela estava bem e em casa.

“Rita está bem. Fortalecendo-se, recuperando-se. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão, eventualmente, em internações, uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos”, afirmou Roberto na época.

Dias depois de deixar o hospital, a cantora revelou que estava trabalhando no lançamento de uma nova autobiografia pela Globo Livros chamada Outra Biografia, em que a artista narra toda a sua luta contra a doença. O livro será lançado neste mês.