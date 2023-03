BBB23: Larissa é eliminada no nono Paredão

Larissa foi a nona eliminada do BBB23. A sister deixou o programa com 66,75% dos votos. Ela disputava a permanência no reality show com Cezar Black, Ricardo Alface e Domitila.

A personal trainer teve uma trajetória com altos e baixos no programa. Larissa começou como uma das favoritas do BBB23, mostrando bastante racionalidade na forma de jogar. Logo de início, fechou uma aliança com Bruna e Fred.

A sister não estava disposta a viver um affair no reality show, mas cedeu e teve um relacionamento com o Fred. Os dois se tornaram inseparáveis na competição e o elo foi se fortificando com as afinidades de outros brothers ao redor.

Após a epopeia de Ricardo, revoltando-se com o comportamento de boa parte dos confinados, a personal perdeu um pouco do controle emocional e viveu discussões intensas com Alface. No primeiro Paredão que foi, justamente contra o brother, foi eliminada pelo público.

Novo prêmio do BBB23Como de costume, alguns brothers foram sorteados para apostar em quem deixaria o Big Brother Brasil no nono paredão. A cada acerto, eles aumentam o prêmio final em R$ 20 mil, que promete ser o maior da história do reality.

Aline, Bruna, Gabriel e Sarah Aline disseram que Ricardo seria eliminado. Com o resultado do Paredão consumado, todos erraram, mas o prêmio chegou em R$ 2,01 milhões.