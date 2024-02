No BBB24, Dennis DJ faz Rodriguinho cair aos prantos após indireta

Durante a festa desta sexta-feira (16/2) no BBB24, ao se apresentar para os brothers da casa mais vigiada do Brasil, Dennis DJ jogou uma indireta tão direta, que fez Rodriguinho cair no choro. “A música tem um poder incrível de trazer alegria”, disse o músico, atingindo em cheio o pagodeiro.

“Para quem vive de música sabe que é incrível, né? A música tem um poder incrível de trazer alegria. Independentemente de ser pagode, reggae, funk, trap, axé… não importa, o que importa é a alegria que a música traz para todo mundo”, completou.

Logo em seguida, vestindo a carapuça, o ex-Os Travessos foi para a área interna da casa e caiu aos prantos, enquanto era consolado por MC Bin Laden. “Só estou pensando em tudo. Tem dia que é difícil”, desabafou. “Você segura a barra de muita gente”, declarou o funkeiro.

“Não estou conseguindo nem me ajudar, quanto mais ajudar os outros. Tá foda. É muito difícil isso aqui, puta que pariu!”, continuou. Bin, apoiou o colega de confinamento: “Chorar mostra um lado humano seu. Você deixa todo mundo forte aqui dentro pelo seu jeitão, mas só você sabe como está se sentindo. Eu falo porque queria ser assim, mas eu acabo sendo frio”. “Você não é frio, só acha que é”, rebateu o músico.

Rodriguinho vem sendo bastante criticado durante os eventos que acontecem reality show da TV Globo, por ficar sentado ou indiferente aos artistas que se apresentam por lá. Na maioria das vezes, ele fica sentado, de braços cruzados, sem prestigiar os artistas. Inclusive, Giovanna Pitel chegou a dar uns toques no rapaz, pedindo que aproveitasse mais as celebrações.

Na web, os internautas não perdoaram: “Cadê o valentão que ia dar um boxe no menino Davi?”, “Alguém avisa pra ele que tem um botão na sala que já, já fica verde”, “Chora, bonequinha! Peixe morre pela boca”, “Vovocito desabando! Ele sabe que andou fazendo uma merdinha”, “Sim ele merece que ria da cara dele. Desdenha das coisas, do programa e das pessoas” e “Consciência pesada dá nisso”.

Cadê o valentão que ia dá um boxe no menino Davi?#BBB24 / Dennis / Raquele / O Rodriguinho pic.twitter.com/DFpBCcccwV

— Urubu Repórter (@urubureporter1) February 17, 2024