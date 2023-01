BBB23. Lexa explica por que MC Guimê fuma tanto: “Meu Zé Fumaça”

O excesso de cigarros no BBB23 já rendeu uma briga do Big Boss do reality. MC Guimê é, constantemente, visto com um desses objetos na orelha, o que também foi alvo da produção do programa. No Twitter, Lexa, esposa de MC Guimê, aproveitou para falar sobre a situação no Twitter.

“Todo mundo me perguntando se o Guimê fuma tanto assim… e sim ele fuma bastante, mas ele tá fumando bem mais lá! Acho que é porque não tem nada para fazer a não ser fofocar, papear e acaba aumentando a ansiedade dele. Meu Zé fumaça”, explicou a cantora.

Lexa e MC Guimê

O clima ficou tenso no BBB23 na tarde desta quinta-feira (19/1). A produção do reality show, por meio da voz do Big Boss, deu uma bronca nos participantes e informou que eles não poderão mais fumar no ambiente interno.

“Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então a gente vai reorganizar, porque vocês estão fumando demais. Fica proibido, terminantemente, a entrada de cigarro, mesmo apagado, dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelha, porque orelha não fuma. Quando vocês estiverem fumando, é do lado de fora como sempre e por favor devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês. O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar”, disse o recado.