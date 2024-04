BBB 24: eliminada do reality, Beatriz se recusa a abraçar Davi

A saída de Beatriz Reis do BBB 24, nesta quinta-feira (11/4), foi marcada por muito choro. A agora ex-sister foi a 20ª eliminada do reality show com 82,61% dos votos, em um Paredão contra Isabelle Nogueira e Davi Brito.

Beatriz do Brás, no entanto, decidiu deixar a casa sem abraçar Davi, com quem criou rivalidade nos últimos dias após uma briga durante o Sincerão de segunda-feira (8/4).

A vendedora já havia dito que não abraçaria o brother. Ele até tentou pegar a mochila de Bia para levá-la até a porta, mas ganhou apenas um aperto de mão da aliada de Alane Dias.

Pouco depois, Davi disse: “Posso te dar um abraço, Bia? Já acabou [o jogo]”. Por fim, Beatriz acabou abraçando rapidamente o brother.

Paredão do BBB 24 É o Brasil do Brasil, sem o apoio do Brasil… Beatriz Reis foi a 20ª eliminada do BBB 24, na noite desta quinta-feira, com 82,61% dos votos. Com a eliminação da agora ex-sister, o programa forma seu Top 4: Davi Brito, Isabelle Nogueira, Alane Dias e Matteus “Alegrette”.

Bia disputava o Paredão com Isabelle e Davi. A manaura teve 9,86% dos votos para deixar a casa, enquanto o brother — favorito a levar o prêmio para casa — recebeu apenas 7,53%.

Agora, Isabelle, Davi, Alane e Matteus disputam mais uma Prova do Líder de resistência e formam outro Paredão. Com o último eliminado da casa, o Top 3 do reality show é formado.

O vencedor do BBB 24 será anunciado na próxima terça-feira (16/4).

