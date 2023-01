MS: menina de 2 anos morre em UPA após suspeita de estupro

Últimas notícias Pouca vergonha

Não pensar no orgasmo é o segredo para chegar ao orgasmo. EntendaSaiba por que ficar pensando em chegar ao orgasmo durante o sexo pode te impedir de conseguir alcançá-lo

Brasil

Vídeo: parentes matam idosos e retiram corpos em cadeira de rodasSegundo a polícia, auditor e a mãe foram mortos por parentes que buscavam roubar pertences para quitar dívidas. Suspeitos foram presos

Grande Angular

“Na melhor das hipóteses, faltou responsabilidade”, diz Cappelli sobre TorresAvaliação de Cappelli consta no relatório sobre os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro, entregue ao Ministério da Justiça nesta sexta (27)

BBB

Amigo do Mosca? Fred, do BBB23, já atuou em ChiquititasApresentador do canal Desimpedidos apareceu em novela estrelada por Gabriel Santana, seu concorrente no BBB23

Brasil

Estudante de medicina morre em grave acidente na BR-020, na BahiaEstudante sofreu acidente de trânsito na BR-020, na Bahia, na quinta-feira (26/1). Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital