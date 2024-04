BBB 24: Giovanna é eliminada em Paredão contra integrantes do Fadas

Menos um Gnomo no BBB 24! Giovanna Lima foi a eliminada deste domingo (7/4), em um Paredão contra duas Fadas: Davi Brito e Alane Dias. A agora ex-sister deixou o reality com 75,35% dos votos.

Alane ficou com 20,06% dos votos, enquanto Davi fechou a berlinda com 4,59% da preferência do público.

Com a eliminação de Giovanna, apenas Lucas “Buda” Henrique permanece na casa da formação do grupo Gnomo.

Ainda no programa de hoje, um novo Líder será decidido e um novo Paredão será formado, mantendo a Semana Turbo até o fim do programa, em 16 de abril.

