BBB23: Marvvila e Amanda são as primeiras a deixar a Prova do Líder

A Prova do Líder do BBB23 mal tinha começado quando Marvvila e Amanda foram eliminadas da disputa. A dinâmica, que é de resistência, obriga os participantes a apertarem um botão de maneira contínua, além de seguirem o giro da plataforma e outras dificuldades.

A cantora foi a primeira a sair. Por conta de uma distração, ela deixou de apertar o botão por um curto período de tempo e deixou a prova. Assim, uma contagem foi iniciada no telão e os participantes puderam descansar. Quando o 0 aparecesse, tudo seria reiniciado. Entretanto, Amanda não se atentou e não voltou a pressionar o objeto.

Assim, a Prova do Líder conta, até este momento, com oito participantes. Aline Wirley, Bruna Griphao, Domitila Barros, Cezar Black, Fred Nicácio, Larissa Santos, Ricardo Alface, Sarah Aline ainda tentam o poder máximo do programa.

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

Prova do LíderDessa vez, a Stone é a dona da prova e fez com que os participantes ficassem fantasiados de maquininha de cartão. Além disso, eles precisam ficar apertando um botão e só podem soltar quando uma contagem regressiva aparece no telão.

As dificuldades, entretanto, não param por aí. Os confinados ficam sobre uma plataforma que fica girando e funciona como se fosse uma esteira. Os brothers, então, precisam ficar andando enquanto o objeto fica em movimento. Além disso, em determinados momentos, fumaça e vento também atrapalham os participantes.

Quando um participante é eliminado, uma contagem regressiva é feita, a prova é “pausada” durante alguns segundos e permite com que os restantes na dinâmica descansem por um curto período de tempo.

Caso os participantes continuem na prova até o programa ao vivo de amanhã, um desempate será realizado.