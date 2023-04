Fãs se mobilizam para pagar viagem de Key e Gustavo para as Maldivas

O BBB23 acabou essa semana, mas o shipper de Key Alves e Gustavo Benedetti segue firme, quase um mês após o ex-casal anunciar o fim do relacionamento. Nessa quinta-feira (27/4), um grupo de fãs se reuniu em uma roda de conversa no Twitter para somar esforços e mandar os dois para dias de descanso nas Maldivas.

A iniciativa dividiu opiniões na web. “Quem tiver planejando viagem pra Guskey eu tô dentro viu? Ajudo. Era o sonho de Gustavo conhecer Maldivas”, se voluntariou um internauta. “Os fãs do casal Guskey estão fazendo vakinha para o casal viajar para as Maldivas ,que gente ret****** . O Lula precisa arrumar emprego pra essa gente”, criticou outro.

Key e Gustavo terminaram o relacionamento iniciado no BBB23 no início de abril. Segundo amigos do ex-casal, a decisão partiu de Gustavo.

Nas redes sociais, a atleta apareceu chorando, e deixou claro que não seria amiga de Gustavo.