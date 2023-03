BBB23: Patrícia Ramos se pronuncia após chamar Key Alves de escrota

A apresentadora Patrícia Ramos, do poscast “BBB Tá On”, usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (24/03), para se pronunciar pela primeira vez após ter um áudio em que aparece chamando Key Alves de escrota vazado.

Patricia ramos

Key Alves e Patrícia Ramos

Key Alves e Patrícia RamosReprodução

Patrícia Ramos e Key Alves

Key Alves La Casa de los Famosos

Key AlvesFoto: Reprodução

Key Alves

Sister foi a 8ª eliminada do reality globalReprodução

Key-Alves-Eliminada-BBB23

Key Alves revela que faturou prêmio BBB23 no OnlyfansReprodução/Instagram

Patricia Ramos e Key Alves

Patricia Ramos e Key Alves

No story do Instagram, Patrícia pediu desculpas aos envolvidos: “Galera, hoje mais cedo, depois de participar do BBB Tá On, por uma falha técnica na operação, vazou um comentário inapropriado feito por mim em relação a uma das participantes do programa, a Key Alves”.

“Peço desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido, a Key e seus fãs. Obrigada”, finalizou.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.