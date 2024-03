Popó aceita desafio de Vitor Belfort: “Vai cair igual a Bambam”

Uma luta de boxe entre Acelino Freitas, o Popó, e Vitor Belfort, ganhou sinal verde para acontecer. Depois de ser provocado pelo ex-lutador do UFC, o tetracampeão mundial da modalidade topou o desafio do carioca.

“Vivo recebendo vários desafios e um deles foi de Vitor Belfort. É um cara que está apagado, que está na m**** aí, no mundo da luta, que ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara desse cara insuportável, e me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até da minha estética. Sabe aquela coisa agressiva e chata? Ele começou igual a Bambam. E por ter começado igual a Bambam, vai cair igual a Bambam! Velho, eu aceito o seu desafio e vou te pegar. Pode aguardar”, desafiou Popó.

Popó tem 48 anos e vem fazendo lutas de exibição de boxe contra celebridades, como Whindersson Nunes e, recentemente, o ex-BBB Kleber Bambam.