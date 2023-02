BBB23. Paula se revolta ao ver vídeo de Cristian: “Filho da mãe”

Paula Freitas deixou o BBB23 no quarto Paredão do programa, ao perder a votação popular contra MC Guimê, Amanda e Bruno Gaga. Entretanto, o momento mais esperado pelos telespectadores após sua eliminação era a reação ao vídeo em que Cristian afirma que iria se aproximar para extrair informações.

Logo depois da entrevista com Tadeu Schmidt, a ex-Casa de Vidro participou do Bate-Papo BBB e assistiu as filmagens do Quarto do Líder. “Nem faz meu estilo, Cristian. A gente não estava se enrolando. Eu conversei com ele antes, sem precisar ficar”, disse Paula, que ficou boquiaberta com a situação.

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de VidroDivulgação

Paula BBB23

Paula BBB23Reprodução

Paula Freitas BBB23

Paula FreitasFoto: Globo/Reprodução

paula freitas ouvindo recado do eliminado bbb23

Paula chorou com o Recado do Eliminado de GabrielFoto: Globo/Reprodução

Após assistir, Vivian Amorim perguntou se Paula tinha interesse em Cristian. “Não, eu gosto de negão, entendeu? O Cristian era realmente aquele lance, lá dentro acaba que qualquer afeto vira muita coisa”, explicou.

Por fim, a biomédica explicou que o BBB23 a ensinou a ter mais toque físico. “Você tá longe de casa, gente, então nem eu que não gosto de toque físico já tava aprendendo a abraçar mais, a beijar mais, a fazer uma carícia. É o que eu falei: ‘Gente, eu tô aprendendo a ser assim aqui dentro porque lá fora eu sou zero isso”, completou.

7) Paula assistiu ao momento em que Cristian comenta que quer usar sua proximidade com ela para tirar informações pic.twitter.com/XRWnrMFaJj

— Tracklist (@tracklist) February 15, 2023