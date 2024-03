Luiza Brunet toma partido de Wanessa e sugere que Davi é manipulador

Reprodução/Redes Sociais

1 de 1 Foto colorida de Luiza Brunet usando batom vermelho – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes SociaisLuiza Brunet se posicionou contra a expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24 e, mesmo após ter dado a entender que não concordava com a perseguição vivida por Davi dentro do confinamento, sugeriu que o brother é “manipulador” e “narcisista”.

As afirmações foram feitas no post de um psicólogo, que foi compartilhado pela mãe de Yasmin Brunet em seus stories do Instagram. Em seguida, Luiza rebateu as críticas recebidas falando sobre a violência diariamente sofrida por mulheres.

“No BBB, uma mulher foi criminalizada e punida (…) O Brasil é o quinto país que mais agride e mata mulheres. Preta, branca, amarela, parda, indígenas. São todas elas que estão sofrendo em busca de justiça. Mulheres são mulheres”, afirmou.

Luiza também postou um vídeo no qual mostra o momento em que Rodriguinho se justifica após mentir para Yasmin, alegando não ter participado da conversa sobre o corpo da modelo. Luiza afirmou que, sobre essa violência, o BBB não fez nada, comparando os comentários machistas de Rodrigo ao tapa de Wanessa em Davi.

Vale lembrar que Luiza conversou e posou para uma foto durante o Carnaval com Nizam, o participante do BBB que criticou o corpo da filha dela.

Luiza-Brunet-Nizam-Yasmin

Luiza Brunet revela encontro com Nizam, que criticou corpo de Yasmin Reprodução/Instagram

Luiza e Yasmin Brunet

Luiza e Yasmin Brunet Reprodução

Yasmin-Brunet-Luiza-Brunet-BBB

Luiza Brunet e Yasmin Reprodução/Instagram

