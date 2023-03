BBB23: Ricardo chama Juliette de “chata” e revolta “cactos”

Ricardo pode estar com os dias contados no BBB23. Basta ser emparedado. O brother criticou Juliette e provocou a ira dos “cactos”. Até a campeã do BBB21 reagiu à fala do biomédico.

Durante conversa com Bruna Griphao no Quarto Deserto, Alface defendeu preservar Domitila Barros do próximo paredão para não deixá-la crescer no reality, comparando-a a Juliette.

À esquerda, Ricardo no BBB23; à direita, Juliette posa com cacto

“A Juliette tinha atitudes muito chatas pra cacete no game. Chatas! Ela era muito chata!”, disse Ricardo. Bruna insistiu em votar na modelo: “Ninguém bota a Domi porque é chata, mas porque é incoerente. Ela foi falsa com a Sarah”.

Alface voltou a relembrar a campeã do BBB21: “Juliette errou no game também. Ela não foi perfeita”.

Bruna refutou: “Mas ninguém é perfeito. A gente está falando de erros e erros. Ela entregou a cabeça de alguém do grupo dela falando que era muito leal?”.

Ricardo retrucou: “Ela pediu perdão”. A atriz permaneceu irredutível: “Ela só falou a verdade quando viu que a Sarah veio com a informação inteira do Guimê”.

Nas redes sociais, os “cactos” (como são conhecidos os fãs de Juliette) colocaram “Fora Alface” entre os assuntos mais comentados, e a cantora compartilhou um de seus gifs mais famosos em resposta a Ricardo.

pic.twitter.com/cFQ3OtZj1H

— BAAAAA (@barbiereservaa) March 3, 2023

Né?! pic.twitter.com/wa33gB8CIW

— Juliette (@juliette) March 3, 2023