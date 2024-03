Torcida de Fernanda é capaz de vencer Paredão? Veja a enquete do BBB24

Fernanda está no Paredão do BBB 24 e disputa a preferência popular contra Beatriz e Giovanna. Mas a doceira moradora de Niterói, no Rio de Janeiro, vai precisar resistir a poderosa união das torcidas de todos os integrantes do grupo Fadas — que vem eliminando os rivais do Gnomos um a um.

Assim que a formação da berlinda terminou, nessa sexta-feira (29/3), as equipes de Davi, Beatriz, Alane, Matteus e Isabelle puxaram #ForaFernanda no X, antigo Twitter. Para piorar, os administradores das redes de Giovanna também engrossaram o coro contra a fluminense, numa clara estratégia de livrar a mineira da eliminação.

Sozinha na batalha, a parábola de Davi e Golias usada pelo baiano na saída de Leidy Ellin, pode ser aplicada a Fernanda, que vai precisar vencer um “gigante” para permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 3 milhões.

Enquete divulgada pelo Uol, e com mais de 700 mil votos até a publicação desta matéria, aponta para um resultado óbvio? Confira aqui!