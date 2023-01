BBB23: Síndico? MC Guimê sugere divisão de comida e viraliza na web

Durante a tarde do BBB23, MC Guimê sugeriu que os participantes dividissem a comida para que o pessoal da Xepa não passe necessidade 19/01/2023 22:49, atualizado 19/01/2023 22:49

A tarde do BBB23 foi marcada por uma “reunião de condomínio” liderada por MC Guimê. O funkeiro aproveitou o dia da Prova do Líder para lembrar da divisão das cozinhas, em Xepa e VIP e sugeriu uma divisão na comida. Apesar de não ser algo permitido pelo programa, que tem como objetivo dificultar a vida daqueles que vão para o pior lado, os confinados aplaudiram e começaram a se movimentar.

“O que eu pensei, para o coletivo, em falar. Para mim, não está claro se as coisas vão ter nos dois [Xepa e Vip]. Hoje, eu proponho a arriscar de pegar a salsinha, carne que tem duas, e colocar na Xepa. Porque se alguém voltar da prova e estiver na Xepa, não vai ter nada lá”, declarou o funkeiro, que foi chamado de “síndico” pela web, que viralizou a atitude do cantor.

AGORA NA CASA: Guimê tem a ideia de compartilhar o que ainda há de bom de comida e colocar na geladeira e armários da Xepa antes da prova do líder, porque, segundo ele, são comidas de quando ainda não há a divisão, e que pode ajudar a “melhorar”. #BBB23 pic.twitter.com/6igfqngY9i

— Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) January 19, 2023

Key Alves e Larissa Santos questionaram se a atitude não estaria contra as regras do programa.”Não está na regra que não pode. A gente arriscaria, entendeu?”, perguntou a Popoca. “Imagina eu chegar no VIP com um monte de coisa que sobrou, com mais 1000 estalecas e com mais minha compra poderosa amanhã. E quem está na Xepa?”, continuou Guimê.

Fred ainda explicou que os brothers cogitaram que a divisão seria contra as regras. “A gente estava falando lá fora que pode ser que tenha punição, a gente acha que seja pouco provável. Mas caso a gente tome punição, vai ser uma punição coletiva através de um ato muito ‘daora’ do Guimê pensando em todo mundo”, completou.

Assim, os confinados aproveitaram para dividir a comida e passar algumas coisa para a geladeira localizada na Xepa. Até o momento, a produção do BBB23 não se manifestou sobre o assunto.

