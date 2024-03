Quem é Pedro Miguel Lopes da Silva, o primeiro secretário-geral eleito do Clube Nacional de Artistas do Brasil

Pedro Miguel Lopes da Silva emerge como o primeiro Secretário-Geral eleito do Clube Nacional de Artistas do Brasil, conquistando uma vitória sólida com 51.13% dos votos, totalizando 39,897 votos. Originário de Recife-PE e pernambucano de Itapissuma-PE, Pedro Miguel traz consigo uma rica bagagem de habilidades e experiências, incluindo administração, marketing, computação básica, co-produção, design gráfico, web design e tecnologia da informação básica.

Ele já desempenhou o papel de Secretário de Inovação Cultural e Tecnológica do Clube em 2024, porém renunciou ao cargo para oficializar sua candidatura ao posto de primeiro Secretário-Geral da organização. Sua vitória representa a preferência do movimento radicalizado dentro do Clube, superando seus concorrentes.

O resultado nacional revelou uma disputa acirrada, com Vandeuarley, representante do movimento artistas livres, alcançando 40.31% dos votos (33,948 votos), e HX Leal, do movimento social dos artistas em coligação com o movimento democrático dos Artistas, garantindo 8.56% dos votos (8,228 votos).

Com uma plataforma centrada na inovação, diversidade e inclusão, Pedro Miguel Lopes da Silva agora assume a liderança do Clube Nacional de Artistas do Brasil, prometendo guiar a organização em direção a um futuro próspero e dinâmico para a comunidade artística brasileira.