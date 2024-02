BBB24: Bia e Isabelle podem entregar liderança para Pitel e Fernanda

Depois de mais de 5h disputando a Prova do Líder, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (22/2), no BBB24, Beatriz e Isabelle levaram a melhor, superando Giovanna Pitel e Fernanda. Porém, o que as duas não sabem é que só uma delas poderá ser consagrada na liderança desta semana.

No entanto, antes mesmo de saberem sobre a decisão, elas estão especulando qual será a dinâmica, mas ambas já garantiram que não pretendem abrir mão de ser líder. As sisters já até escolheram em quem votar, caso seja um consenso entre elas, mas não desistem de abocanhar o comando do game.

“Me dói muito, porque eu quero muito a liderança, o quarto, a festa, o ato, assim como você também quer, foi ralado para as duas, não foi fácil”, comentou a Cunhã. “Também faço muita questão da imunidade”, falou a vendedora.

Então, Bia faz uma proposta: “O que eu pensei, até conversei sobre isso. Tentar ajudar, independente de quem for a líder, se uma não for imune, tentar ajudar a outra com unhas e dentes. Porque, querendo ou não, a gente sofreu juntas. É uma conquista dupla”.

A manaura concorda com a colega de confinamento, que segue detalhando seu pensamento. “Se eu tiver que colocar o Lucas para te ajudar, eu coloco. Entendeu? Vamos supor, eu estou com a liderança, o que eu puder fazer, mesmo que me doa, eu vou fazer para ajudar você”, prometeu.

beatriz bbb24

Beatriz Foto: Globo/Divulgação

Isabelle Nogueira, BBB24

Isabelle passa por atendimento médico e detalhe viraliza na web Reprodução

Beatriz BBB24__resized_compressed

Ela é vendedora, tem 23 anos e é de Guarulhos Reprodução/BBB

Isabelle bbb 24

Isabelle Foto: Reprodução

Beatriz BBB24_resized_compressed dançar fan fav

Reprodução/BBB

Isabelle

Isabelle precisa de atendimento médico pela segunda vez

Beatriz e Isabelle também querem muito a festa. As mocinhas chegaram a cogitar abrir mão do prêmio que ganharam junto com a prova, R$ 44 mil, para que façam um evento duplo, exaltando a cultura de Manaus e outra em homenagem aos camelôs. Mas, apenas uma delas, vai abocanhar a liderança. A outra ficará com o valor em dinheiro.

No X, uma internauta levantou uma polêmica sobre as regras do programa com relação a dupla ganhadora não chegar numa decisão. “Vocês estão cientes que, caso as meninas não entre num consenso, a liderança passa para outra dupla, né? Isso aconteceu no ano passado”, lembrou a moça.

Se Beatriz e Isabelle não entrarem num consenso, a liderança passa pra Pitel e Fernanda #BBB24 pic.twitter.com/r6dYOHEQUi

— Amanda Elis (@euamandaelis) February 23, 2024