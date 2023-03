BBB23: Sonia Abrão chama Fred de “déspota” e prevê saída com rejeição

Sonia Abrão detonou o comportamento de Fred no BBB23. Para a apresentadora da RedeTV!, o poder da liderança corrompeu o youtuber, que se tornou um “déspota” e “grande vilão” do reality show da Globo.

“O Fred se mostrou o grande vilão da história. Ele foi o pior líder, está fazendo a pior estratégia possível, é torta, ninguém vai gostar desse tipo de coisa. Ele ainda disse que a estratégia dele era ousada. Essa estratégia deve custar logo logo um belo paredão para ele com grande índice de rejeição”, previu ela.

Sonia Abrão detona Fred, do BBB23, no A Tarde É Sua – Metrópoles

Sonia Abrão detona Fred, do BBB23, no A Tarde É Sua – MetrópolesRedeTV!/Reprodução

Fred e Ricardo BBB23

Fred e Ricardo BBB23Reprodução

Fred-Desimpedidos-Jogo-Discórdia-BBB23

Fred é Líder da semanaReprodução

No A Tarde É Sua desta terça-feira (7/3), a jornalista analisou o Jogo da Discórdia e o embate entre Fred e Ricardo.

“O Fred estava acusando o Alface de tudo o que ele também fazia. Há vídeos dele tentando fazer alianças com o Fundo do Mar, mas ainda sendo do Deserto. Quer dizer, ele não tinha a menor moral, mas o poder tomou conta da personalidade dele, ou da falta de personalidade”, comentou.

“Ele virou um déspota! Ele virou uma coisa horrorosa, de gritar, de apontar o dedo, de ir para cima, de enfrentamento. Houve um momento no final do Jogo da Discórdia que eu achei que ia sair tapa, agressão!”, complementou a apresentadora.