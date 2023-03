Sonia Abrão detona eliminados do BBB23 no Huck: “Domingão tóxico”

Sonia Abrão “rebatizou” o Domingão com Huck ao descobrir os convidados do programa deste fim de semana: os quatro últimos eliminados do BBB23.

“Meu Deus, que tarde tóxica! Domingão tóxico! Para, o que é isso?”, criticou a apresentadora da RedeTV! no A Tarde É Sua desta quinta-feira (2/3).

Paula Freitas BBB23

Paula no BBB23Foto: Globo/Reprodução

Cristian-BBB23-Equipe-Repúdio

Cristian no BBB23Reprodução

Gustavo – BBB23

Gustavo no BBB23Reprodução/Globoplay

Fred Nicácio no BBB23 – Metrópoles

Fred Nicácio no BBB23Globo/Reprodução

O Domingão receberá Paula, Cristian, Gustavo e Fred Nicácio. Preocupada, Sonia Abrão aproveitou para dar um conselho a Luciano Huck.

“É bom o Huck tomar um banho de sal grosso depois, porque não vai ser fácil”, brincou a apresentadora.

Bruno, que acionou o botão da desistência, não participará do encontro de eliminados.