Recém-nascida, filha de Viih Tube passa por cirurgia controversa entre médicos

A pequena Lua, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, nasceu no Domingo de Páscoa e já precisou passar por uma cirurgia. O procedimento, chamado de frenectomia, consiste no corte da membrana embaixo da língua do bebê, local conhecido como freio. A operação é alvo de críticas e gera controvérsia entre a classe médica brasileira.

Desde 2014, quando o Ministério da Saúde tornou obrigatório o “teste da linguinha” (exame que avalia precocemente se a criança tem língua presa), a frenectomia passou a ser realizada com mais frequência no Brasil.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que é oficialmente contra a obrigatoriedade do exame, avalia que o teste da linguinha, muitas vezes, leva à cirurgias desnecessárias. Isso porque, segundo a SBP, em diversas vezes a língua presa pode ser corrigida com um ajuste na amamentação. Além do possível corte desnecessário, o procedimento expõe o recém-nascido a riscos cirúrgicos.

Nas redes de Viih TubeViih Tube usou seu perfil no Instagram para explicar a motivação para a cirurgia. A influenciadora digital conta ter ficado com os seios machucados após a filha realizar a amamentação, o que revelou a condição da Lua. A influenciadora chegou a fazer sessões de laserterapia para ajudar na recuperação da mama.

“Meu seio está muito sensível. Estava com uns machucadinhos… Mas não chegou a ser fissura. Antes de fazer a frenectomia, a Lua mamou. Então fez bolha de sucção e várias coisas. E eu sabia que estava errado”, disse a ex-BBB.