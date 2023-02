BBB23: Tadeu chama atenção dos participantes após tapa de Larissa

Após uma noite agitada no BBB23, com direito a After dos Cria, Larissa protagonizou uma cena que provocou revolta nas redes sociais. Após uma guerra de espuma, a professora de educação física acertou Fred Desimpedidos com um tapa e foi acusada de agressão pelos internautas, mas não foi expulsa do programa. Entretanto, Tadeu Schmidt entrou ao vivo para alertar os participantes.

“Sobre o After dos Cria. A farra é ótima, que bom que é dar uma festa para os inimigos do fim, mas essas brincadeiras com muito contato, sobretudo depois de uma festa em que todo mundo está muito animado, tem tudo para dar errado. É correria, é perseguição, voa comida, passa comida na cara, espuma de barbear, creme hidratante, muita mão passando para cima e para baixo. Uma reação de quem não gostou da brincadeira…”, explicou o apresentador.

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC.

Larissa BBB 23

Larissa, participante do BBB23Reprodução

Larissa Santos BBB23

Larissa no Jogo da DiscórdiaFoto: Globo/Reprodução

Larissa BBB 23 2

Larissa é professora de Educação FísicaReprodução

Por fim, o apresentador alertou para agressão. “Gente, está faltando isso aqui para alguém acertar o outro de um jeito que seja considerado agressão. E vocês sabem o que significa uma agressão física no BBB. Então, o recado aqui é o seguinte: está tudo no limite, mas muito perto de passar desse limite. Por favor, tenham cuidado, vamos parar com essa brincadeira de mãos, tá? Afterizem com moderação”, completou.

O apelo público foi muito grande, mas Boninho e a produção do programa decidiram fazer um apenas um alerta para os participantes. Na enquete do Metrópoles, os internautas decidiram que, com 50,5% dos votos, a professora deveria ter sido expulsa.

Enquete: Larissa deve ser expulsa do #BBB23?

