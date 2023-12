Cezar Black anuncia aposentadoria de realities após BBB e A Fazenda

Cezar Black começou o ano participando do BBB23 e fechou a temporada de realities após a eliminação em A Fazenda 15. Entretanto, o enfermeiro revelou que se aposentou de programas desse tipo e ainda contou como precisou se adaptar após passar seis, dos 12 meses do ano, confinado.

“Foi um período muito difícil. Dois realities em um ano, seis meses confinado. Eu tive que me adaptar a uma nova experiência, tentei ser muito forte. Agora é vida que segue. Tentar me readequar a essa nova realidade que eu vou ter aqui fora, esses novos desafios. Tentar seguir forte”, declarou.

Sobre os realities, Cezar contou que não pretende mais participar de programas por agora. “Agora estou aposentado de reality. Vou dar um tempinho. São seis meses dentro de 12 meses do ano. Eu já passei por muita coisa. Psicologicamente falando, foram duas experiências muito diferentes: uma com sofrimento excessivo, onde as pessoas abraçaram, porém, eu sofri muito, até depois do reality”, declarou.

O enfermeiro contou que se arrependeu de muitas coisas durante as participações. “Hoje, um sentimento que as pessoas me veem de uma outra forma, porém, juntando os dois, eu sou o que as pessoas veem diariamente nas minhas redes sociais: sorridente, alegre e divertido. Lembrando que isso era um jogo, eu tinha que me posicionar como o jogo pedia. Me arrependi de muitas coisas, mas agora é seguir em frente a vida”, completou.

Dentre as coisas da qual não sente orgulho está a briga feio com Lucas Souza. “Acho que não precisava, principalmente dentro dos meus posicionamentos. Não precisava entrar em assuntos que não eram pertinentes a mim. Me arrependo completamente disso”, disse, citando outras situações:

“Acho que me arrependo muito de posicionamentos que eu tive, às vezes muito fortes e firmes que magoaram pessoas”, pontuou.

Cezar ainda contou que pretende encontrar Lucas para pedir desculpas. “Eu quero poder ter a chance de encontrar muito o Lucas aqui fora e poder falar de todo o meu coração para ele e pedir perdão, e também das pessoas que eu possa ter magoado, também quero ter a oportunidade de conversar e pedir desculpas”, pontuou.

BBB23 x A Fazenda 15 Após a participação nos dois realities, Cezar Black falou sobre suas percepções a respeito das atrações. Ele contou que entrou em A Fazenda já com uma estratégia traçada e melhor preparado para lidar com as situações.

“No meu primeiro reality, eu não tinha estratégia. Eu entrei sem conhecer, nunca vi reality. O convite veio a partir de uma primeira inscrição que uma amiga me incentivou a fazer. Entrei de cara e coragem, acabei sendo muito julgado e me coloquei em lugares que não eram os meus. Sofri muito por isso. Quando eu aceitei o convite aqui de A Fazenda, eu tentei fazer diferente: me posicionar mais, tentar entender o jogo, fazer uma leitura do jogo e, a partir disso, criar uma estratégia para poder seguir em frente, mas também não deu certo.”

No reality da Record TV, Cezar se envolveu com Kally e o casal ficou junto até a eliminação da cantora. Agora, Cezar, que também deixou a disputa, revela que continua “muito apaixonado” por ela e disse que deseja prosseguir com o relacionamento.

“Quero muito ter a oportunidade de sentar, conversar um dia para a gente falar sobre o que a gente viveu lá dentro e não o que as pessoas viram que ocorreu. Todo o nosso relacionamento foi uma construção. Não foi do primeiro dia, mas do dia em que eu me apaixonei e ela ressignificou meu jogo e minha vivência na Fazenda. Não me arrependo de ter ficado com a Kally, não me arrependo de ter me envolvido”, disse.

Questionado sobre um possível cancelamento virtual, Cezar contou que vai tentar reconstruir sua imagem. “Se eu tiver realmente cancelado, se as portas se fecharem para mim em relação à internet, eu não vou abaixar a cabeça, eu vou tentar não sofrer com esse julgamento. Pelo contrário, vou tentar me reconstruir, passar novamente a imagem de uma pessoa bacana que eu sou”, detalhou.

Após as participações, o enfermeiro contou que pretende continuar trabalhando com a internet. “Se eu não conseguir mais trabalhar com internet, eu voltarei, com certeza, para a profissão que eu amo. Tentei muto exaltar a enfermagem, defender a enfermagem e os temas pertinentes. É o que eu amo e sei fazer”, encerrou.